Солістка популярної групи "KAZKA" Олександра Зарицька здивувала подробицями із закулісся "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, прем'єра нового сезону" Танців з зірками " запланована на 5 вересня цього року. Зараз активно йдуть зйомки проекту.

"Сорі, що не виходила на зв'язок, але ми тут вже здаємо візиточки на танці. І я зрозуміла, що мій супутник на танці буде ось цей чоловік», - і показала сидить поруч Melovina.

"Насправді це класно, коли люди, які добре спілкуються, опиняються в таких проектах, тому що, якщо чесно, я вже почала засмучуватися. А тут ось така намистинка нарешті погодилася. Клас», - додала Олександра.

Як повідомлялося, в новому сезоні оцінювати учасників будуть прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма. А ось місце покійного Григорія Чапкіса займе переможець американського шоу "Dancing With The Stars", дворазовий чемпіон світу з латинських танців і багаторазовий чемпіон США з латинських танців Макс Чмерковський, українцям більше відомий як перший"Холостяк".

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