Раскрыты имена всех участников нового сезона шоу «Танцы со звездами»

Вызов принял бронзовый призер ХХХІІ Олимпиады в Токио, украинский каратист Станислав Горуна. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм и опубликовал соответствующее видео.

"Это то, что шокирует меня самого. Поэтому держимся. Я принимаю #танціззіркамиchallenge! С. желаю партнерше багаааааато терпения", - написал спортсмен.

Известие удивило многих звезд и спортсменов.

«Шооооооо», - написала Alyona Alyona.

"Это не шутка? 😳 Мои фавориты - Оля Харлан и ты", "Ого!", "Такое нельзя пропустить", "Уже хочу это видеть", - писали в комментариях.

Напомним, ранее Станислав Горуна встал на защиту другого бронзового призера Ярославы Магучих, которая обнималась с россиянкой Марией Ласицкене.

"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт-это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", - резко высказался он.

Ранее Politeka писала, что чемпионка Харлан, звезда "Лиги смеха" и украинский Тарзан показали, как готовятся к "Танцам со звездами": "Это больно".

Напомним, что драка вспыхнула на празднике украинской певицы, гостей пришлось разнимать: "Ребята, хватит".

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