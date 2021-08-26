Раскрыты имена всех участников нового сезона шоу «Танцы со звездами»
Вызов принял бронзовый призер ХХХІІ Олимпиады в Токио, украинский каратист Станислав Горуна. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм и опубликовал соответствующее видео.
"Это то, что шокирует меня самого. Поэтому держимся. Я принимаю #танціззіркамиchallenge! С. желаю партнерше багаааааато терпения", - написал спортсмен.
Известие удивило многих звезд и спортсменов.
«Шооооооо», - написала Alyona Alyona.
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"Это не шутка? 😳 Мои фавориты - Оля Харлан и ты", "Ого!", "Такое нельзя пропустить", "Уже хочу это видеть", - писали в комментариях.
Напомним, ранее Станислав Горуна встал на защиту другого бронзового призера Ярославы Магучих, которая обнималась с россиянкой Марией Ласицкене.
"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт-это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", - резко высказался он.
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