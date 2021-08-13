Іван Люленов, лідер "Стоянівки" - команди з "Ліги сміху", викликав переполох несподіваними кадрами

Гуморист, який прийняв виклик і став учасником нинішнього сезону "Танців з зірками", побував на весільній церемонії у співачки Jerry Heil (Яни Шемаєвої, що починала кар'єру як ютубер). Іван опублікував кадри з цієї події у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

На них видно, як двоє чоловіків, оточені численними гостями, махають кулаками, розходяться, а потім знову кидаються в бій. Ведучому торжества не з першого разу вдалося втихомирити бешкетників.

"О, боже, що це таке?, - волав він, - потрібно розняти їх, напевно... Все, хлопці, досить, стопе".

Подія, по всьому, повеселила Люленова.

"Вчора билися на весіллі Jerry Heil. Було весело! Клич ще😂 😂", - підписав він кадри, назвавши жартома ведучого, "кращим рознімачем". Чи була бійка справжньою, не уточнюється.

До речі, весілля Jerry Heil було постановочним. 25-річна дівчина, яка неохоче поширюється про особисте життя, вирішила вийти заміж за саму себе. На церемонію були запрошені зіркові гості, а до вівтаря дівчину провів її батько під хіт Олександра Пономарьова.

Співачка в білосніжній сукні дала клятву дзеркалу і зізналася в любові самій собі, а після - презентувала новий трек.

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