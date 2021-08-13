Иван Люленов, лидер "Стояновки" - команды из "Лиги смеха", вызвал переполох неожиданными кадрами

Юморист, принявший вызов и ставший участником нынешнего сезона "Танців з зірками", побывал на свадебной церемонии у певицы Jerry Heil (Яны Шемаевой, начинавшей карьеру как ютубер). Иван опубликовал кадры с этого события у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

На них видно, как двое мужчин, окруженные многочисленными гостями, машут кулаками, расходятся, а затем снова кидаются в бой. Ведущему торжества не с первого раза удалось утихомирить дебоширов.

"О, боже, что это такое?, - вопил он, - Нужно разнять их, наверно... Все, парни, хватит, стопэ".

Произошедшее, по всему, повеселило Люленова.

"Вчера дрались на свадьбе Jerry Heil. Было весело! Зови еще😂😂", - подписал он кадры, назвав в шутку ведущего, "лучшим разнимателем". Была ли драка настоящей, не уточняется.

К слову, свадьба Jerry Heil была постановочной. 25-летняя девушка, которая неохотно распространяется о личной жизни, решила выйти замуж за саму себя. На церемонию были приглашены звездные гости, а к алтарю девушку провел ее отец под хит Александра Пономарева.

Певица в белоснежном платье дала клятву зеркалу и призналась в любви самой себе, а после - презентовала новый трек.

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