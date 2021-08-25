Спортсменка Ольга Харлан, комік Іван Люленов і танцюрист Олексій Суровцев показали, як готуються до проєкту "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, шоу "Танці з зірками" вже не перший рік користується популярністю. Як відомо, у вересні відбудеться прем'єра 5 сезону українського шоу "Танці з зірками". Учасники в соціальних мережах показують, як проходить їх підготовка до шоу.

Так, нещодавно стали відомі всі учасники нового сезону шоу. Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прийняла виклик і оголосила про свою участь у проекті. Дівчина показала, як вона тренується на підборах і підписала відео: "До речі, це боляче".

Також, про свою участь заявив актор і триразових чемпіон зі стриптизу Олексій Суровцев. Він показав, як готується до шоу за допомогою свого колеги по серіалу "Слід" Богдана Рубана.

У проєкті також погодився брати участь комік і учасник "Ліги Сміху" Іван Люленов. Він показав, як вже тренується з партнеркою, але її ім'я не розкриває.

Відома українська артистка Євгенія Власова також показала, що зараз у неї проходить підготовка до шоу.

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