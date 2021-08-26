Знаменитый украинский артист балета и муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар Александр Стоянов показал себя и супругу перед концертом Андреа Бочелли в Киеве

Одним из нашумевших событий во время празднования Дня независимости Украины в этом году стало выступление легендарного итальянского оперного певца Андреа Бочелли в Мариинском парке. Попасть на него можно было только по приглашениям, которые получили в том числе и некоторые украинские звезды.

Среди них оказались и Екатерина Кухар с Александром Стояновым. Как передает Politeka.net, соответствующим снимком из Мариинского парка танцор поделился в своем Инстаграм. На мероприятии пара встретилась с известной украинской продюсером и бывшей женой Потапа Ириной Горовой.

На фото они позируют втроем, демонстрируя свои лаконичные деловые образы.

«Концерт Андреа Бочелли стал вишенкой на торте в праздничном марафоне 30 років незалежності. Это был потрясающий вечер: легендарная музыка, друзья, невероятно красивые… ВСЕ)) В общем, если ставить оценку этому событию — 100/100! Весь следующий день всё ещё был под впечатлением и даже пополнил свой плейлист», - написал Стоянов.

Он явно остался под сильным впечатлением от мероприятия.

Напомним, Екатерина Кухар с мужем показали, чем занимаются перед концертом.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар расцеловала довольного Горбунова, пока Осадчая не видит.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" с мужем устроили парад этнических нарядов.