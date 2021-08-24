Екатерина Кухар из "Танців з зірками" показали эффектные образы, поздравив украинцев

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар решила не отставать от звезд украинского шоу-биза и поздравила украинцев с Днем Независимости.

"С Днем Независимости, Украина!

С праздником каждого из нас!

Независимость - это о свободе, о возможности творить, о любви, преданность и волю к жизни!

Наслаждайтесь, влюбляйтесь, радуйтесь, чувствуйте жизни каждой клеточкой вашего тела!

Украина - это мы!

Независимость - в каждом из нас!", - написала Катя.

Муж Александр Стоянов тоже написал поздравление:

"С Днем Рождения, моя страна!

Для меня, как для человека, НЕЗАВИСИМОСТЬ - это брать на себя ответственность за свою судьбу и судьбу своей семьи, своего коллектива, которым я руковожу, а следовательно, за свою страну.

Ведь каждый из нас - это Украина!

Будьте счастливыми, вдохновленными, влюбленными в свою жизнь и свое дело!

Мы делаем нашу страну лучше, работая сейчас, ради будущего!".

Александр был в рубашке и штанах, а на торсе можно увидеть широкий пояс. Катя же была в платье, а сверху надела жилет с вышитами цветами.

Напомним, Екатерина Кухар в центре Киева бросилась в объятия лучшей подруги Ани Лорак

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