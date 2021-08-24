Украинская балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", показала, кого встретила в центре Киева
Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар стала популярной украинской примой-балериной. Сейчас красотка судит "Танці з Зірками", а также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах в Инстаграм Катя появилась в компании Маши Ефросининой. Девушки обнялись, впечатляя роскошными нарядами.
"Ну и, конечно, вечер был полон встреч", - написала Катя.
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На втором сторис балерина уже обнималась с украинской гимнасткой Лилией Подкопаевой. Известно, что спортсменка является подругой певицы Ани Лорак, которая называет ее сестрой. Звезды настолько дружат, Ани Лорак стала кумой Лилии.
"Люблю концерты за возможность встретить друзей", - написала Катя.
На последнем сторис балерина уже была одна. Красотка в руках держала сердечко с нарисованной эмоцией.
"И за совзможость ощутить вашу любовь. Спасибо за подарок", - подписала Катя снимок.
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