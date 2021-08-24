Украинская балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", показала, кого встретила в центре Киева

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар стала популярной украинской примой-балериной. Сейчас красотка судит "Танці з Зірками", а также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах в Инстаграм Катя появилась в компании Маши Ефросининой. Девушки обнялись, впечатляя роскошными нарядами.

"Ну и, конечно, вечер был полон встреч", - написала Катя.

На втором сторис балерина уже обнималась с украинской гимнасткой Лилией Подкопаевой. Известно, что спортсменка является подругой певицы Ани Лорак, которая называет ее сестрой. Звезды настолько дружат, Ани Лорак стала кумой Лилии.

"Люблю концерты за возможность встретить друзей", - написала Катя.

На последнем сторис балерина уже была одна. Красотка в руках держала сердечко с нарисованной эмоцией.

"И за совзможость ощутить вашу любовь. Спасибо за подарок", - подписала Катя снимок.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" предстала в новой роли, восхитив украинцев

А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" не дала мужу одеться, прижавшись к нему всем телом

Также Politeka писала, что Муж Кухар из «Танців з зірками» хвастнул красоткой-женой в эффектном платье с разрезом



