Судья "Танців з зірками", прима-балерина Екатерина Кухар показала, как наслаждается выходными с любимым мужем

Как пишет Politeka.net, несмотря на плотный гастрольный график и участие в многочисленных шоу, Екатерина Кухар и Александр Стоянов очень любят отдыхать и путешествовать. Они довольно часто бывают за границей. Кроме этого, не упускают звезды шанс путешествовать и по Украине. Чаще всего путешествия они совмещают с гастролями. В этот раз парочка отправилась в Черкассы, где наслаждалась невероятными видами перед концертом.

«По пути в Черкассы», - подписала видео звезда.

Сняв размышления своего мужа в дороге, Кухар решила пошутить: «Кому виды, а кому мысли о рыбалке…».

Позже звезда опубликовала несколько сторис, в которых показала невероятные места. Было видно, что парочка искренне наслаждается природой и компанией друг друга.

Добавим, что Стоянов и Кухар уже много лет являются не только семейной парой, но и бессменными партнерами на сцене, что, без сомнений, только укрепляет их союз.

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