Українська балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", показала, кого зустріла в центрі Києва

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар стала популярною українською примою-балериною. Зараз красуня судить "Танці з Зірками", а також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах в Instagram Катя з'явилася в компанії Маші Єфросиніної. Дівчата обнялися, вражаючи розкішними нарядами.

"Ну і, звичайно, вечір був повний зустрічей", - написала Катя.

На другому сторіс балерина вже обіймалася з українською гімнасткою Лілією Подкопаєвою. Відомо, що спортсменка є подругою співачки Ані Лорак, яка називає її сестрою. Зірки настільки дружать, Ані Лорак стала кумою Лілії.

"Люблю концерти за можливість зустріти друзів", - написала Катя.

На останньому сторіс балерина вже була одна. Красуня в руках тримала сердечко з намальованою емоцією.

"І за совзможость відчути вашу любов. Спасибі за подарунок", - підписала Катя знімок.

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