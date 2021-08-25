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Судья популярного танцевального шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поздравила с Днем рождения Юрия Горбунова

Как пишет Politeka.net, прима-балерина Национальной оперы Украины и неизменная судья популярного шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поздравила с Днем рождения телеведущего Юрия Горбунова, который недавно снова стал отцом. Заметим, что 24 августа Горбунову исполнился 51 год.

"Дорогой мой, любимый друг. Вот ты так любишь свою работу, что даже в День рождения работаешь, не покладая языка. Юрочка, я тебя люблю, поздравляю. Пусть у вашей прекрасной семьи все будет всегда классно", - поздравила Кухар и по-дружески поцеловала Горбунова в щечку.

К поздравлениям также присоединился муж Екатерины Кухар – украинский артист балета Александр Стоянов.

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