Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", показала себе у святковому вбранні з чоловіком

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є популярною українською балериною. Красуню звуть на шоу, а за блогом в Instagram стежать сотні тисяч фанатів. Цього разу Катерина вирішила розповісти, як проходили нагородження легенд України.

"Вчора, 7 легенд зі сфер культури і спорту, багаторічною працею і своїм покликанням представляють нашу країну в світі, отримали нове звання від президента України - «Національна Легенда».

Мені випала честь представляти його величність-балет, в особі Олени Потапової.

Для кожного з нас Олена Потапова - приклад сили, енергії, життєлюбства і наполегливості.

Наша любов до Олени Михайлівни не має меж. Але ця любов завжди буде помножена на три.

Тому що говорити про Потопаву - це означає Говорити про трьох сестер Потапових: Олену, Анну і Варвару.

Я, як керівник Головного балетного храму нашої країни @ksbc_official, на який направляю всі свої сили і любов, мрію, що зможу виховати дітей, які будуть продовжувати писати Тріумфальну балетну історію, яку Олена Потапова почала в книзі мистецтв України!",- написала красуня.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива", "естетичні", "дуже красива пара", "Красиво як", "мініатюрна, мила і дуже красива".

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