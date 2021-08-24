Катерина Кухар з "Танців з зірками" показали ефектні образи, привітавши українців
Як пише Politeka.net, Катерина Кухар вирішила не відставати від зірок українського шоу - бізу і привітала українців з Днем Незалежності.
"З Днем Незалежності, Україно!
Зі святом кожного з нас!
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Незалежність - це про свободу, про можливість творити, про любов, відданість і волю до життя!
Насолоджуйтесь, закохуйтеся, радійте, відчувайте життя кожною клітинкою вашого тіла!
Україна-це ми!
Незалежність - у кожному з нас!",- написала Катя.
Чоловік Олександр Стоянов теж написав привітання:
"З Днем народження, моя країна!
Для мене, як для людини, незалежність-це брати на себе відповідальність за свою долю і долю своєї сім'ї, свого колективу, яким я керую, а отже, за свою країну.
Адже кожен з нас - це Україна!
Будьте щасливими, натхненними, закоханими в своє життя і свою справу!
Ми робимо нашу країну кращою, працюючи зараз, заради майбутнього!".
Олександр був у сорочці і штанях, а на торсі можна побачити широкий пояс. Катя ж була в сукні, а зверху одягла жилет з вишитими квітами.
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