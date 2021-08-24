Катерина Кухар з "Танців з зірками" показали ефектні образи, привітавши українців

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар вирішила не відставати від зірок українського шоу - бізу і привітала українців з Днем Незалежності.

"З Днем Незалежності, Україно!

Зі святом кожного з нас!

Незалежність - це про свободу, про можливість творити, про любов, відданість і волю до життя!

Насолоджуйтесь, закохуйтеся, радійте, відчувайте життя кожною клітинкою вашого тіла!

Україна-це ми!

Незалежність - у кожному з нас!",- написала Катя.

Чоловік Олександр Стоянов теж написав привітання:

"З Днем народження, моя країна!

Для мене, як для людини, незалежність-це брати на себе відповідальність за свою долю і долю своєї сім'ї, свого колективу, яким я керую, а отже, за свою країну.

Адже кожен з нас - це Україна!

Будьте щасливими, натхненними, закоханими в своє життя і свою справу!

Ми робимо нашу країну кращою, працюючи зараз, заради майбутнього!".

Олександр був у сорочці і штанях, а на торсі можна побачити широкий пояс. Катя ж була в сукні, а зверху одягла жилет з вишитими квітами.

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