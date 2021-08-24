Ведучий Катя Осадча зворушливо звернулася до чоловіка Юрія Горбунова на його день народження
Кілька днів тому Катерина Осадча народила третього сина, про що повідомила у себе в Instagram разом з чоловіком. Юрій підтримав дружину і навіть був присутній на пологах, щоб бути поруч у відповідальний момент.
А сьогодні Катерина святкує великою родиною день народження чоловіка, якого буквально завалили зворушливими позрдавленіямі. Сама телеведуча вирішила висловити вдячністю Горбунову за спільні роки:
"Мій улюблений, мій Юра! Ти людина, яку тільки може накреслити собі жінка, ти турботливий і Уважний, люблячий і мудрий. Наш останній рік був насичений подіями і тепер ми з тобою батьки двох дітей, наш молодший поспішав, щоб сьогодні вітати тебе особисто :) я люблю тебе і хочу, щоб ти був найщасливішим кожну хвилину!» - зворушливо привітала чоловіка Катерина.
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Шанувальники підтримали зірку, приєднавшись до побажань: "Кльові дуже❤️; спасибі, любов моя !!; Найкрасивіша пара нашої країни !! @gorbunovyuriy з днем народження 🥳; дуууже хороша пара, щастя вам, любіть і творіть! 🎁 🎉 🎈 ; Які гарні слова❤️; вітаю, ви така чудова пара!)))❤️; Щастя юрі та вашій родині❤️; Будьте завжди такі щасливі ❤".
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