Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала перед родами, о чем тоскует больше всего
Артистка решила рассказать о том, чего ей не хватает перед родами. Совсем скоро телеведущая Катерина Осадчая вместе с супругом Юрием Горбуновым снова станут родителями. Поэтому в разделе Стори звезда решила немного рассказать о том, что изменилось в их буднях.
«Минутка ностальгии, пока жду съемку. Особенно грущу по Парижу, открыли границу, когда мой полетный лимит на беременность уже исчерпан. Буду ждать, Юра, ты знаешь, куда меня везти в первую очередь!" – рассказала Осадчая.
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Также звезда поделилась милым кадром со светлым образом в белом платье.
«Наверное, что в этом году последние недели лета самые волнующие» - написала также под еще одним кадром звезда.
Поклонники отреагировали и на образ Катерины, и на ее слова о том, что скоро у нее уже появится малыш:
«Желаю легких родов! ❤️; Катя, Вам подходит беременность, Вы такая красивая 🔥; Такая красавица, Катюша ... 😍; Какая же Вы красивая !!! 🔥; Беременная женщина прекрасна 😍; ❤️ очень нежная 😍 Очаровательные) Легких родов❤️; Катя, Вы классная! Волшебная, непревзойденная! Желаю Вам добра, тепла, благополучия! 🙏».
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