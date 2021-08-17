Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов засветились на премьере популярного мультфильма

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоумена появилось трогательное фото с беременной женой. Как известно, Катя Осадчая находится на последних сроках беременности. В связи с этим, ее наряды становятся все более и более объемными.

На премьере мультфильма Осадчая засветилась в белом платье на запах. На ногах ведущей красовались удобные балетки. Горбунов позировал рядом с женой в белых штанах и черной рубашке.

«Ура! Кино!», - подписал фото телеведущий.

В комментариях яркой паре оставили массу комплиментов. Впрочем, многие фанаты заметили, что телеведущей пора отдыхать, а не работать.

«Бедная женщина. У нее есть предродовой отпуск?», «Юра, красивый, а Катя красавица», «Ой, наверное рожать уже совсем скоро. Кате нужно отработать еще вечер премьер и пусть отдыхает и набирается сил. Счастья и здоровья вашей семье», «Вы невероятно красивая пара», «У нее уже вид уставший!», - пишут пользователи сети.

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