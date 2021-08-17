Популярна телеведуча Катя Осадча попри вагітність активно продовжує зйомки

Як пише Politeka.net, про те, що телеведуча Катя осадча виходить заміж за Юрія Горбунова стало відомо у лютому 2017 року. Зауважимо, що це вже другий шлюб як для Каті, так і для Юрія. Відомо, що у 2001 році телеведуча вийшла заміж за бізнесмена і нардепа Олега Поліщука та народила від нього сина Іллю, однак через три роки їхній шлюб розпався.

Через 13 років після першого розлучення Катя вийшла за Горбунова та народила сина Івана, а нещодавно стало відомо, що пара очікує на появу й другої спільної дитини.

Однак, попри немаленький термін вагітності (в Осадчої уже досить великий живіт) зірка продовжує зйомки. У своєму Instagram Осадча розповіла шанувальникам, що "сьогодні у неї напружений день", а згодом показала, як готується до першої зйомки.

Осадча була у гримерці в білому халаті та без макіяжу. Їй якраз робили зачіску та макіяж. Телеведуча виглядала трохи стомленою, що не дивно на її терміні.

Також зауважимо, що 22 серпня на телеканалі "1+1" відбудеться прем'єра традиційного шоу, яке веде Осадча - "Вечір прем'єр". Шоу присвячене 30-й річниці Незалежності України.

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