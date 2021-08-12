Співачка Софія Ротару вміє вийти з будь-якого положення з високо піднятою головою

Так, на одній з фан-сторінок 74-річної артистки в Instagram її шанувальники згадали про кумедний епізод, що стався у Софії Михайлівни з ведучою "Світського життя" Катею Осадчою, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

У пості показали фрагмент інтерв'ю, що відбулося вісім років тому після російської "Пісні року 2013".

Софія ротару, скрін

Ротару ділилася враженнями про те, як даний захід проходив за часів початку її кар'єри, і як зараз. При цьому співачка, сама того небажаючи, "підклола" Осадчу. Обидві жінки розсміялися і далі продовжили бесіду.

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"Тоді все трошки по-іншому було... Тоді була Худрада, все так строго... По-перше, все знімалося в Останкіно, якщо пам'ятаєш..., - і тут Софія Михайлівна осіклася. - А, тебе ще не було тоді, коли я вийшла перший раз на сцену!"

За словами співачки, тоді всі артисти "були дуже-дуже дружні". У них була традиція душевно святкувати закінчення концерту:

"Всі з дому приносили хто, що... всі готували їсти. Призначали час після "Пісні року", всі зустрічаємося... Як ми відзначали "Пісню року"! Я за цим так сумую!",- ділилася тоді Ротару.

Надалі, зазначимо, поїздки Софії Михайлівни в Росію на "Пісню року", "Вогники" тощо супроводжувалися скандалами і звинуваченнями в дружбі з країною-агресором.

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