Співачка Софія Ротару вміє вийти з будь-якого положення з високо піднятою головою

Так, на одній з фан-сторінок 74-річної артистки в Instagram її шанувальники згадали про кумедний епізод, що стався у Софії Михайлівни з ведучою "Світського життя" Катею Осадчою, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

У пості показали фрагмент інтерв'ю, що відбулося вісім років тому після російської "Пісні року 2013".

Ротару ділилася враженнями про те, як даний захід проходив за часів початку її кар'єри, і як зараз. При цьому співачка, сама того небажаючи, "підклола" Осадчу. Обидві жінки розсміялися і далі продовжили бесіду.

"Тоді все трошки по-іншому було... Тоді була Худрада, все так строго... По-перше, все знімалося в Останкіно, якщо пам'ятаєш..., - і тут Софія Михайлівна осіклася. - А, тебе ще не було тоді, коли я вийшла перший раз на сцену!"

За словами співачки, тоді всі артисти "були дуже-дуже дружні". У них була традиція душевно святкувати закінчення концерту:

"Всі з дому приносили хто, що... всі готували їсти. Призначали час після "Пісні року", всі зустрічаємося... Як ми відзначали "Пісню року"! Я за цим так сумую!",- ділилася тоді Ротару.

Надалі, зазначимо, поїздки Софії Михайлівни в Росію на "Пісню року", "Вогники" тощо супроводжувалися скандалами і звинуваченнями в дружбі з країною-агресором.

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