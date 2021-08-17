Популярная телеведущая Катя Осадчая несмотря на беременность активно продолжает съемки
Как пишет Politeka.net о том, что телеведущая Катя осадчая выходит замуж за Юрия Горбунова стало известно в феврале 2017 года. Заметим, что это уже второй брак как для Кати, так и для Юрия. Известно, что в 2001 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена и нардепа Олега Полищука и родила от него сына Илью, но через три года их брак распался.
Через 13 лет после первого развода Катя вышла за Горбунова и родила сына Ивана, а недавно стало известно, что пара ожидает появление и второго общего ребенка.
Однако, несмотря на немаленький срок беременности (у Осадчей уже достаточно большой живот) звезда продолжает съемки. В своем Instagram Осадчая рассказала поклонникам, что "сегодня у нее трудный день", а впоследствии показала, как готовится к первой съемки.
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Осадчая была в гримерке в белом халате и без макияжа. Ей как раз делали прическу и макияж. Телеведущая выглядела немного утомленной, что неудивительно на ее сроке.
Также заметим, что 22 августа на телеканале "1+1" состоится премьера традиционного шоу, которое ведет Осадчая - "Вечер премьер". Шоу посвящено 30-й годовщине Независимости Украины.
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