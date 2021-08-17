Популярна телеведуча Катя Осадча возз'єдналася зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою ведучою. Вона в 2017-му році вийшла заміж за телеведучого і актора Юрія Горбунова. Пізніше у них з'явилася дитина-Іван, зараз йому 4 роки. Нещодавно Катя Осадча оголосила про те, що вагітна. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу Катя Осадча поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На фото телеведуча возз'єдналася зі своїм чоловіком - Юрієм.

Варто нагадати, нещодавно у телеведучої і його чоловіка було свято, вони влаштували вечірку на честь швидкого народження дитини. Там зібралися близькі друзі родини, серед яких опинилася Настя Каменських та її найкраща подруга Ганна Андрійчук.

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