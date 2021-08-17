Популярная телеведущая Катя Осадча воссоединилась со своим мужем Юрием Горбуновым

Как передает Politeka.net, Катя Осадча является известной ведущей. Она в 2017-ом году вышла замуж за телеведущего и актера Юрия Горбунова. Позже у них появился ребенок - Иван, сейчас ему 4 года. Недавно Катя Осадча объявила о том, что беременна. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз Катя Осадча поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На фото телеведущая воссоединилась со своим мужем - Юрием.

Стоит напомнить, недавно у телеведущей и его мужа был праздник, Они устроили вечеринку в честь скорого рождения ребенка. Там собрались близкие друзья семьи, среди которых оказалась Настя Каменских и её лучшая подруга Анна Андрийчук.

Ранее сообщалось, Джамала, Астафьева и другие звезды засыпали Осадчую с Горбуновым поздравлениями: "Мальчик или девочка?"

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