Катя Осадча, дружина Юрій Горбунова, поділилася радісними новинами

Як пише Politeka.net, Катя і Юрій з 2017 року перебувають в офіційних відносин. Красуня вже народила сина, а зараз чекає другу дитину. У себе в Instagram Осадча вирішила показати, яке свято вирішила влаштувати з Горбуновим.

На фото Катя позувала в сукні з відкритими плечима. Можна Осадчу побачити на кількох фото з Горбуновим, а ще з сином.

"Нове свято для нас, але прекрасний привід зібрати друзів напередодні народження нової маленької людини. Бейбі шауер", - написала Катя.

Відзначимо, що бейбі шауер - це вечірка для майбутньої мами і святкування на честь народження майбутнього малюка. Звичай став активно практикуватися ВМВ в США і став досить популярним серед І Європейських країн.

Джамала відразу прокоментувала фото: "дуже красиво"

Маша Єфросиніна теж не стала мовчати: "Ну, це дуже красиво. Око не відірвати".

Ілона Гвоздьова, зірка "Танців", також написала коментар:"вітаю, Катюша, всіх благ і щастя".

Даша Астаф'єва, Віра Кекелія та інші українці також відреагували на пост і писали Коментарі:

"Хлопчик чи дівчинка?", "Хороша сім'я, дуже йде вагітність, щастя вам", " незрозумілий свято якийсь.... зазвичай святкують народження, а ви заздалегідь".

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