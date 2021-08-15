Популярний телеведучий Юрій Горбунов поділився новим сімейним знімком
Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим. Також він пробував себе в ролі режисера у фільмах "Скажене весілля", де також знімався. Нещодавно Юрій розповів, що зараз проходять зйомки нового фільму. Ведучий активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новими публікаціями.
Цього разу Юрій поділився новою фотографією. Як відомо, в 2017 році він одружився з відомою телеведучою Катею Осадчою. У них вже є 4-річний син Іван, і також подружня пара чекає поповнення в родині. На знімку Юрій тримає кошик з фруктами, а його син Іван намагається до неї дотягнутися.
"Хлопці з фруктами для мами", підписав публікацію телеведучий.
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Шанувальники залишили безліч позитивних коментарів під фотографією: "Очманіти яке шикарне фото! Сімейного щастя Вам на багато років!", "Юрій, любові і удачі вашій родині".
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