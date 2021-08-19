Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с Юрием Горбуновым снова стали родителями
Сегодня днем счастливые родители решили сообщить о долгожданном появлении на свет малыша. Юрий и Катерина снова стали родителями. Теперь Осадчая гордая мама троих сыновей, о чем она сама также написала у себя в Инстаграме.
Муж телеведущей скрывать эмоции не стал и показал в Инстаграм кадры с роддома, где он поддерживал жену и был с ней вместе на родах:
«Сегодня, 19 августа в 5.05 утра в нашей семье произошла счастливое, долгожданное событие – у нас родился еще один сынок !! Горжусь тобой, наша мама !! Люблю тебя! Мы очень счастливы !!! Какое это невероятное ощущение перерезать пуповину, и видеть как появляется на свет твой ребенок !! Спасибо тебе за это !!» - написал Юрий в Инстаграм.
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Пользователи поддержали пару, в том числе и коллеги: Леся Никитюк, Алена Шоптенко, Даша Астафьева, Ольга Цибульская и многие другие:
«Поздравляю Юрочка❤; Юрчик, поздравляю !!! 🥳🙏; Привет!! Вы молодцы!!!!; Приветствую, Юрочка❤️❤; Самые искренние поздравления! ❣️; Наши поздравления всей вашей семье💐 Будьте здоровы и счастливые; Катя, твоя настоящая судьба❤️От чистого сердца поздравляю вас с таким счастьем! Пусть растет крепким и здоровеньким!; В такой большой праздник))) Будьте все счастливы) ❤️».
«Привет, наша новая вселенная! ❤️ Я мама троих сыновей ❤️ gorbunovyuriy спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие ребята 😉» - написала Осадчая, показав руку своего новорожденного сына.
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