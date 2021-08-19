Звезда стала мамой в третий раз

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала первое фото ее новорожденного малыша

Еще вчера Катерина Осадчая показывала, как прогуливается у дома, ездит на машине и гуляет вечером с сыном, а уже сегодня, 19-го августа, телеведущая выложила пост, в котором рассказала, что родила ребенка.

Катерина стала мамой в третий раз, причем теперь она мама троих сыновей, старший их которых уже выпустился из школы в этом году. Не забыла Катерина обратиться к мужу по поводу их счастливого дня и показать ребенка.

«Привет, наша новая вселенная! ❤️ Я мама троих сыновей ❤️ gorbunovyuriy спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие ребята 😉» - написала Осадчая, показав руку своего новорожденного сына.

Пользователи завалили звезду комплиментами:

«Поздравляю вас😍😍; Поздравляю! ♥ ️ ♥; Поздравляю, пусть растет здоровым и счастливым человеком ❤️❤; Приветствую ❤️; Приветствую 👏😍; Витання👏😍; Счастье то какое!!!!! Приветствую ❤️ Будьте счастливы 🤍🤍🤍; Поздравляю !!! Здоровья и счастья Вам с малышом ❤️».

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