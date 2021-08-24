Ведущая Катя Осадчая трогательно обратилась к супругу Юрию Горбунову на его день рождения

Несколько дней назад Катерина Осадчая родила третьего сына, о чем сообщила у себя в Инстаграме вместе с супругом. Юрий поддержал жену и даже присутствовал на родах, чтобы быть рядом в ответственный момент.

А сегодня Катерина празднует большой семьей день рождения мужа, которого буквально завалили трогательными позрдавлениями. Сама телеведущая решила выразить благодарностью Горбунову за совместные годы:

«Мой любимый, мой Юра! Ты человек, которого только может намечтать себе женщина, ты заботливый и внимательный, любящий и мудрый. Наш последний год был насыщен событиями и теперь мы с тобой родители двух детей, наш младший торопился, чтобы сегодня приветствовать тебя лично :) я люблю тебя и хочу, чтобы ты был самым счастливым каждую минуту!» - трогательно поздравила мужа Катерина.

Поклонники поддержали звезду, присоединившись к пожеланиям: «Клевые очень❤️; Спасибо, любовь моя !!; Самая красивая пара нашей страны !! @gorbunovyuriy С днём рождения 🥳; Ооочень хорошая пара, счастья вам, любите и творите! 🎁 🎉 🎈; Какие красивые слова ❤️; Поздравляю, Вы такая замечательная пара!))) ❤️; Счастья Юре и вашей семье ❤️; Будьте всегда такие счастливые ❤».

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