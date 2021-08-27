Украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал, как проводит время с семьей

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным украинским хореографом. Красавчик также судит шоу "Танці з Зірками", а еще появляется на множестве других проектов. У Влада есть жена Лилия, с которой он уже более 10 лет. У пары есть сын - Леон, которого долгое время семья не показывала. Но теперь в этом секрета нет и хореограф частенько постит фото с сыном в Инстаграм.

Так произошло и в этот раз. Влад опубликовал фотографию, где позировал вместе с сыном и Лилией. Все трое были рядом с собаками породы хаски. Как можно понять, Яма отдыхает на Десне.

"Другой мир, воздух, ритм. Новые непередаваемые ощущения. 200 км от Киева. Перезагрузка", - написал Влад.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Классные собакены", "Он вообще работает? На одних отдыхах вижу его", "Тут ещё Русланы Лыжечко в образе не хватает))", "Класс".

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