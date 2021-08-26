Неприятный инцидент произошел с хореографом и судьей "Танців з зірками" Владом Ямой

39-летний танцор поделился случившимся в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Яма вместе с женой, маленьким сыном и другом посетил один из киевских ресторанов, где "вкусно поели и прекрасно пообщались", но позднее дома ему резко стало плохо, когда все уже спали.

Хореограф показал кадры, как выглядел в тот момент, с ужасными отеками. Сначала он собирался ехать в больницу самостоятельно, но затем понял, что не сможет - пришлось будить домочадцев и вызывать "скорую помощь".

"В общем, мой отек Квинке №3. Дальше - скорая, адреналин, антигистаминное...", - сообщил Влад, лежа под капельницей. К слову, отек Квинке - сильное проявление аллергической реакции, которое требует незамедлительной помощи специалистов.

Яма вычислил, что вызвало эту аллергическую реакцию, которая напугала и его самого, и его близких.

"В меню была указана карамель, а положили мед... В заведении извинились и пообещали сделать выводы... Хотя такая ошибка иногда может стоить жизни", - сообщил он.

Однако, проведя остаток дня за процедурами, следующий - Влад встретил уже довольно бодро, отмечая с друзьями День Независимости.

"Но с утра я вот такой, потому что наши врачи - волшебники?", - показал он свежее фото.

Напомним, что Влад Яма засветился в компании известного спортсмена с золотой медалью: «Приблизился вплотную».

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