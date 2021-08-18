Известный танцор и хореограф Влад Яма похвастался новым фото с украинским олимпийским чемпионом
Как сообщает Politeka.net, Влад Яма является популярным украинским хореографом и судьей шоу "Танці з зірками". В первом сезоне он сам был участником проекта, после которого он прославился. Танцор активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Влад Яма поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре хореограф держит золотую медаль, которая принадлежит олимпийскому чемпиону Жану Беленюку.
"Приблизился вплотную к чемпиону и подержался за олимпийское золото! Спасибо, Жан, за душевную беседу! Гордимся!", - поздравил с победой чемпиона Влад Яма.
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Как сообщалось ранее, Жан Беленюк - украинский спортсмен и борец греко-римского стиля. Он принес Украине золотую медаль на Олимпийских играх 2020 в Токио.
Поклонники завалили танцора и олимпийского чемпиона комплиментами: "Супер, як класно, що твої земляки такі талановиті", "Класс", "Красавчик", "Класс, молодец".
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