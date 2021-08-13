Жена знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы показала их пару «настоящими» - без фотошопа и фильтров

Как пишет Politeka.net, Лилия Яма поделилась в своем Инстаграм атмосферным постом, которым попыталась донести до поклонников их пары, какие они на самом деле.

В подписи к новым снимкам Лилия решила поговорить о важной для их семьи теме - танцах.

«Магия танца и настоящие мы ... без фотошопа и фильтров...TRUE LIFE...Для меня танец - больше чем движения тела. Это самовыражение, эмоции, приключение, полет, мантра и еще много чего...Всегда танцуй так, как будто тебя никто не видит», - написала жена хореографа.

На опубликованных фото они с Ямой запечатлены в момент танца под открытым небом. Лилия была одета в легкое белое платье с открытыми плечами и шляпу, а Влад – в свободную белую майку и шорты. Пара радостно танцевала в лучах заката, явно увлеченная процессом.

Подписчики Лилии тут же принялись комментировать ее пост.

«Прекрасные», «У мужа и жены должно быть общее интересное хобби, танцы - это великолепное занятие, то что заставляет петь и танцевать душу», «Невероятные, живые и естественные, со всеми эмоциями, счастливые и всегда влюбленные самые самые самые волшебные», «Какие фотографии прекрасные вы такая красивая пара», - пишут люди.

Напомним, Влад Яма в желтых плавках устроил заплыв в Одессе, кадры отдыха.

Как сообщала Politeka, Влад Яма отгулял годовщину знакомства с женой в "компании" Дана Балана.

Также Politeka писала, что красотка-жена Влада Ямы удивила признанием о знакомстве с танцором.