Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма трогательно обратился к жене, вспомнив вечер их знакомства
9 августа Влад и Лилия Яма отпраздновали 14-ю годовщину своего знакомства. По этом случаю пара поделилась трогательными постами на своих страничках в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Ранее супруги уже рассказывали, что познакомились в клубе, однако на этот раз решили раскрыть новые подробности об этой истории. Так, Яма признался, что месяц набирался смелости, чтобы познакомиться с «этой красоткой», а когда они вместе протанцевали до утра, сразу понял, что «это серьезно».
Лилия поделилась собственной версией рассказа.
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«Шокирующая правда о нас…Ровно 14 лет назад ко мне подвели молодого человека, познакомили и представили как «Влад Яма». Но на момент знакомства я была не в курсе, что почти вся страна его знает. А у меня просто банально был сломан телевизор… Он, наверное, ждал моей умопомрачительной реакции, но нет…», - вспомнила красотка.
Она добавила, что в ту ночь они вдвоем танцевали до самого утра и вместе встретили рассвет.
«14 лет пролетели как один день…», - добавила жена танцора.
Они с мужем также поделились романтичными совместными фото.
Напомним, Влад Яма оторвался с сыном на отдыхе после трогательного признания.
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы честно призналась, почему их сын не ходит в детский сад.
Также Politeka писала, что красавица-жена Влада Ямы взбудоражила снимками из карпатского леса.