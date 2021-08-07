Супруга танцора Влада Ямы Лилия решила показать себя с новой стороны, которую ранее не демонстрировала

Супруга Влада Ямы часто устраивает яркие фотосессии и демонстрирует модные образы с новыми нарядами. В этот раз Лилия отличилась не только выбором локации для съемки, но и нарядом. Пышное розовое платье с массивными рукавами-воланами создало весьма романтичный образ.

Перед супругом в таком наряде стройная брюнетка появилась с аккуратным макияжем и без украшений, чтобы сделать акцент именно на платье.

«Такой вы меня ещё не видели.🧚‍♀️🙈 Листайте в карусели нашу Карпатскую магическую 🪄историю. 🥰♥️ Люблю быть разной не только в жизни, но и на фотографиях.😉🙈 В женщине всегда должна оставаться неразгаданная загадка.😎😜 Дайте реакцию 😍? Обожаю читать ваши комментарии» - написала Лилия.

Как и ожидалось, в сети отреагировали: «До сих пор не разгадал…😍; у вас всегда необычные образы🔥; Шикарно❤; Невероятно красивые. Не перестаю вами восхищаться; Фото очень чувственные и романтичные, супер; Супер!!! Волшебница леса!! Какая же невероятная фотосессия! 😍 И платье!! 🔥 Это в Карпатах? ☺️; Загадочная, красивая, лесная Фея!🌲».

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" с женой показали, как надо развлекаться семьей: "Дали жару на районе".

Как сообщала Politeka, Жена строгого судьи "Танців з зірками" Влада Ямы рассказала, какой он на самом деле: "Почему влюбилась...".

Также Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" взбудоражил необычными фото с красоткой-женой в лесу: "Как в Сумерках".