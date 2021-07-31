Судью "Танців з зірками", хореографа Влада Яму и его супругу Лилиану называют чуть ли не самой красивой и крепкой парой в украинском шоубизе

Как известно, их брак длится вот уже шесть лет, а в отношениях они и того больше. За это время у Влада с Лилианой родился сын Леон, а в последнее время парочка все чаще заговаривает о возможном пополнении в семействе. В частности, они оба не против дочки.

В своих свежих "сториз" в Инстаграм жена Ямы разоткровенничалась о личном, отвечая на вопросы подписчиков, передает Politeka.net.

У девушки спросили, "почему она влюбилась в Влада".

"Почему надо любить за что-то. Ведь мы любим наших детей безусловно. Потому что они наши родные душеньки. Это необъяснимо. "Твой" человек и все. Конечно же, люблю чувство юмора Влада, его любовь и заботу", - призналась Лилиана, позднее добавив, что в целом ценит в мужчинах интеллект, честность и уважительное отношение.

Кроме того, жена Ямы удивила воспоминанием из детства, рассказав о каком "принце" мечтала.

"Про популярного мужа не мечтала. Пока была маленькая, перед сном фантазировала про свое будущее. А про мужа всегда загадывала, чтобы он меня любил, уважал и ценил. Такие самые важные критерии для себя выделяла. Конечно же, мне нравились Бэкстрит бойз и Джастин Тимберлейк, а еще Леонардо Ди Каприо", - сообщила девушка.

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