Судью "Танців з зірками", хореографа Влада Яму и его супругу Лилиану называют чуть ли не самой красивой и крепкой парой в украинском шоубизе
Как известно, их брак длится вот уже шесть лет, а в отношениях они и того больше. За это время у Влада с Лилианой родился сын Леон, а в последнее время парочка все чаще заговаривает о возможном пополнении в семействе. В частности, они оба не против дочки.
В своих свежих "сториз" в Инстаграм жена Ямы разоткровенничалась о личном, отвечая на вопросы подписчиков, передает Politeka.net.
У девушки спросили, "почему она влюбилась в Влада".
"Почему надо любить за что-то. Ведь мы любим наших детей безусловно. Потому что они наши родные душеньки. Это необъяснимо. "Твой" человек и все. Конечно же, люблю чувство юмора Влада, его любовь и заботу", - призналась Лилиана, позднее добавив, что в целом ценит в мужчинах интеллект, честность и уважительное отношение.
Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи: "Я соскучилась"
Авто, в котором ехал экс-солист Modern Talking с сыном, полностью сгорело: "Отказала педаль и…"
Ани Лорак в мокром купальнике не постеснялась показать роскошное декольте: кадры отдыха
Новый сезон "Танці з зірками", стали известны имена участников: "Ну все, точно буду смотреть"
Единственная внучка Софии Ротару показала свои VIP-развлечения с женихом-миллионером: "Яхты, виллы и..."
Кроме того, жена Ямы удивила воспоминанием из детства, рассказав о каком "принце" мечтала.
"Про популярного мужа не мечтала. Пока была маленькая, перед сном фантазировала про свое будущее. А про мужа всегда загадывала, чтобы он меня любил, уважал и ценил. Такие самые важные критерии для себя выделяла. Конечно же, мне нравились Бэкстрит бойз и Джастин Тимберлейк, а еще Леонардо Ди Каприо", - сообщила девушка.
Ранее Politeka писала, что жена Влада Ямы показала результат теста на беременность: "Бешеная и счастливая"
Напомним, что Яма из "Танців з зірками" взбудоражил необычными фото с красоткой-женой в лесу
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма показал своих пожилых родителей и удивил откровением: "Дал установку..."