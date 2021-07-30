Жена известного хореографа Влады ямы Лилия рассказала, что мечтают с мужем о втором ребенке

Лилия и Влад Яма вместе уже более 10 лет, однако поженились лишь семь лет назад, в 2015. Пара воспитывает общего сына Леона, которого долго не показывали поклонникам. Сейчас блогер Лилия рассказала, что они мечтают о втором ребенке, пишет Politeka.net.

В своем Instagram Лилия Яма устроила фанатам рубрику "Вопрос-ответ". Женщина честно отвечала поклонникам на интересующие их вопросы. Больше всего пользователей сети волновала реакция Влада Ямы на известие о беременности жены.

"Он испугался! Потому что я, как бешеная и счастливая, выскочила из туалета)))", - ответила Лилия яма.

Фанаты пожелали блогеру еще и дочь.

"Вы очень красивая пара с Владом! Дочку Вам желаю)", - написали поклонники.

Ранее Politeka писала, что жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" без стыда показала идеальные изгибы: "Что я зря лупашу в зале?".

Напомним, что жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" в слишком маленьком бикини понежилась на солнце: горячие фото.

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танцев со звездами" раскрыл неожиданный секрет жены, пока та была в душе: "и это не единственное преимущество".