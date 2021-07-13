Дружина хореографа Влада Ями, судді "Танців з зірками", Лілія показала, як проводить відпустку в Греції
Як пише Politeka.net, Лілія і Влад вже більше 10 років разом. У пари є син Леон, якого вони до недавнього часу не показували. Зараз сімейство вирушило на відпочинок до Греції, щоб відсвяткувати день народження хореографа. Влад і лілія не забувають при цьому радувати шанувальників знімками і відео в Instagram, де активно ведуть блоги.
Цього разу Лілія показала, як знайшла затишну бухту поруч з готелем. Красуня зняла сторіс, де йшла по кам'янистій доріжці. Влад з сином йшли попереду.
"Знайшли поруч з готелем бухту. Тут море більш спокійне", - написала Лілія.
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На другому сторісі Лілія вже здалася в міні-бікіні, яке частково складалося з мотузочок. Дівчина вигнулася біля скелі, насолоджуючись грецьким сонцем.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
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