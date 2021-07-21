Ось це м'язи

Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу «Танці з зірками» Влада Ями, Ліліана, захопила формами в міні-бікіні

Подружжя зараз разом проводять літню відпустку. І дружина хоеографа не упустила нагоди похвалитися ідеальною фігурою в купальнику, пише Politeka.net. Відповідне відео дівчина опублікувала в своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

На знімках Ліліана Яма лежала в крихітному купальнику на каменях на тлі море, ефектно зігнувшись. Рельєфній фігурі дівчини можна позаздрити.

«Ні краплі фотошопа. Що я даремно лупашу в залі? 😅 😂 😂 😂 🙈 Яка подобається більше - 1,2 або палець чоловіка?"- написала вона.

"Палець - так собі, решта - 🔥 🔥 🔥" - прокоментував знімок Влад Яма.

Користувачі Мережі не поскупилися на компліменти.

"Яка ви шикарна жінка ❤", "як красиво. ви неймовірна😍", "всі фото супер", "дуже жарко", "вогнище", "Ось це м'язи", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, дружина Ями з "Танців з зірками" показала ідеальну фігуру крихітному бікіні:"кайфувати".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" в міні-спідниці заворожила не тільки ніжками:"До біса здорово спостерігати".

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками «викликав фурор новим талантом: "Йог у повітрі".