Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу «Танці з зірками» Влада Ями, Ліліана, захопила формами в міні-бікіні
Подружжя зараз разом проводять літню відпустку. І дружина хоеографа не упустила нагоди похвалитися ідеальною фігурою в купальнику, пише Politeka.net. Відповідне відео дівчина опублікувала в своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)
На знімках Ліліана Яма лежала в крихітному купальнику на каменях на тлі море, ефектно зігнувшись. Рельєфній фігурі дівчини можна позаздрити.
«Ні краплі фотошопа. Що я даремно лупашу в залі? 😅 😂 😂 😂 🙈 Яка подобається більше - 1,2 або палець чоловіка?"- написала вона.
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"Палець - так собі, решта - 🔥 🔥 🔥" - прокоментував знімок Влад Яма.
Користувачі Мережі не поскупилися на компліменти.
"Яка ви шикарна жінка ❤", "як красиво. ви неймовірна😍", "всі фото супер", "дуже жарко", "вогнище", "Ось це м'язи", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, дружина Ями з "Танців з зірками" показала ідеальну фігуру крихітному бікіні:"кайфувати".
Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" в міні-спідниці заворожила не тільки ніжками:"До біса здорово спостерігати".
Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками «викликав фурор новим талантом: "Йог у повітрі".