Блогерша и жена Влада Ямы, судья "Танців з зірками", показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Лилия Яма и Влад уже более 10 лет вместе. Пара оформила отношения только в 2015 году и сейчас воспитывает сына леона. Недавно, после дня рождения Влада Ямы, семейство отправилось на отдых в Грецию, откуда Лилия постоянно делится интересными фото и сторисами.
На новом фото Лилия показалась в в мини-юбке и розовой футболке. Красотка стояла у цветов, наслаждаясь нежными лучами солнца. Девушка выставила одну ножку вперед, заигрывая перед камерой.
На еще одном сторис Яма решила показать солнце над морем. Солнце ярко светило в небе, где не было туч.
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"Как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром", - написала Лилия под кадрами.
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