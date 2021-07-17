Блогерша и жена Влада Ямы, судья "Танців з зірками", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Лилия Яма и Влад уже более 10 лет вместе. Пара оформила отношения только в 2015 году и сейчас воспитывает сына леона. Недавно, после дня рождения Влада Ямы, семейство отправилось на отдых в Грецию, откуда Лилия постоянно делится интересными фото и сторисами.

На новом фото Лилия показалась в в мини-юбке и розовой футболке. Красотка стояла у цветов, наслаждаясь нежными лучами солнца. Девушка выставила одну ножку вперед, заигрывая перед камерой.

На еще одном сторис Яма решила показать солнце над морем. Солнце ярко светило в небе, где не было туч.

"Как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром", - написала Лилия под кадрами.

Фанаты не ставили позитивные отметки и не писали комплименты, ведь в разделе сторис Инстаграм нет подобных инстурментариев.

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