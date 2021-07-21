Вот это мышцы

Жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы, Лилиана, восхитила формами в мини-бикини

Супруги сейчас вместе проводят летний отпуск. И жена хоеографа не упустила случая похвастаться идеальной фигурой в купальнике, пишет Politeka.net. Соответствующее видео девушка опубликовала в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На снимках Лилиана Яма лежала в крохотном купальнике на камнях на фоне море, эффектно изогнувшись. Рельефной фигуре девушки можно позавидовать.

«Ни капли фотошопа. Что я зря лупашу в зале? 😅😂😂😂🙈 Какая нравится больше - 1,2 или палец мужа?» - написала она.

«Палец - так себе, остальное - 🔥🔥🔥» - прокомментировал снимок Влад Яма.

Пользователи Сети не поскупились на комплименты.

«Какая Вы шикарная женщина ❤», «Как красиво. вы Невероятная😍», «Все фото супер», «Очень жарко», «Огнище», «Вот это мышцы», - пишут в комментариях.

Напомним, жена Ямы из "Танців з зірками" показала идеальную фигуру крохотном бикини: "Кайфовать".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в мини-юбке заворожила не только ножками: "Чертовски здорово наблюдать".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" произвел фурор новым талантом: «Йог в воздухе».