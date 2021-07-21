Жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы, Лилиана, восхитила формами в мини-бикини
Супруги сейчас вместе проводят летний отпуск. И жена хоеографа не упустила случая похвастаться идеальной фигурой в купальнике, пишет Politeka.net. Соответствующее видео девушка опубликовала в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На снимках Лилиана Яма лежала в крохотном купальнике на камнях на фоне море, эффектно изогнувшись. Рельефной фигуре девушки можно позавидовать.
«Ни капли фотошопа. Что я зря лупашу в зале? 😅😂😂😂🙈 Какая нравится больше - 1,2 или палец мужа?» - написала она.
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«Палец - так себе, остальное - 🔥🔥🔥» - прокомментировал снимок Влад Яма.
Пользователи Сети не поскупились на комплименты.
«Какая Вы шикарная женщина ❤», «Как красиво. вы Невероятная😍», «Все фото супер», «Очень жарко», «Огнище», «Вот это мышцы», - пишут в комментариях.
Напомним, жена Ямы из "Танців з зірками" показала идеальную фигуру крохотном бикини: "Кайфовать".
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в мини-юбке заворожила не только ножками: "Чертовски здорово наблюдать".
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" произвел фурор новым талантом: «Йог в воздухе».