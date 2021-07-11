Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів про незвичайну домашню звичку своєї дружини Лілії

Артист поділився новими кадрами в своєму Instagram, продемонструвавши шанувальниками деталі зі свого повсякденного життя. Про це пише Politeka.net.

Так, Влад Яма вирішив розкрити незвичайний секрет своєї дружини. На відео він повільно підходить до їхніх дверей у ванну, за якою чути шум працюючого душа. Судячи з усього, Лілія в цей момент якраз приймала душ. У той же час в будинку була чутна приглушена музика.

"Нічого особливого, просто моя дружина завжди в душ ходить тільки під музику...шкода, не видно", - вимовляє Яма на відео, підходячи впритул до дверей у ванну.

"І це далеко не єдина перевага", - додав танцюрист у підписі до відео.

Пізніше вже сама Лілія поділилася кадрами з ванної кімнати. На них вона вже одягнена, але ще з вологим волоссям, робить макіяж. Поруч з нею кривляється перед камерою їх з ямою син Леон. Лілія пояснила, що збирається на вечерю.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" в купальнику небесного кольору вразила засмагою біля басейну.

Як повідомляла Politeka, роздягнена дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала, як непристойно щаслива поруч з чоловіком.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" з розмахом вирішив відзначити день народження.