Дружина вітчизняного хореографа Влада Ями, судді "Танців з зірками", блогерша Лілія показала себе, попросивши допомогти

Як пише Politeka.net, Лілія і Влад вже разом більше 10 років, хоча узаконили відносини тільки в 2015 році. Зараз у пари є син Леон, яке сім'я довгий час не показувала. Сімейство тільки повернулося з відпочинку в Греції, куди вирушили всі Після дня народження Влада.

Лілія вирішила попросити у фанатів допомоги, опублікувавши сторіси:

"Потрібен наряд білого кольору. Далі в сторіс буде чотири образи. Напишіть, який подобається більше".

Красуня здалася в сукні з вирізами, декольте і навіть був вбранні у вигляді піджака. Як і обіцяла, Лілія показала всього чотири образи, запропонувавши надсилати потрібну цифру собі в особисті повідомлення, адже інших взаємодій в сторіс Instagram на поточний момент немає.

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