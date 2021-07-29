Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма устроил необычную фотосессию в лесу со своей женой

Танцор поделился новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Ранее этим летом Яма успел отдохнуть в Карпатах со своей женой Лилией и сыном Леоном. Однако, помимо отдыха на природе семейство успело провести там еще и фотосессии.

На новых фото Яма позирует со своей супругой. Снимки сделаны в гуще леса, поэтому выглядят немного загадочно и мистично. Лилия стоит на переднем плане. На ней роскошное малиновое платье с открытыми плечами, поясом-корсетом и длинным шлейфом сзади.

Сам Яма позирует на заднем плане. На первом снимке он будто приближается к жене, пока та не видит, однако на втором фото танцор отворачивается и начинает уходить в противоположном направлении, в то время как Лилия тянет к нему руку.

«Карпатские приключения. Продолжение следует», - подписал кадры Яма.

Его поклонники не смогли пройти мимо этих снимков.

«Волшебные», «Самые красивые», «Как красиво», «Ах, как мрачно и волшебно!», «Как в Сумерках», - пишут люди.

Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» удивил необычным занятием среди полей.

Как сообщала Politeka, Яма из "Танців з зірками" показал своих пожилых родителей и удивил откровением.

Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Яма вместе с сыном и женой попали в неприятность на отдыхе.