Украинский хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма удивил необычным занятием среди зеленых полей

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм хореограф опубликовал ролик, на котором показал еще одну свою страсть. Артист снимался в ролике с тренером, который контролировал его бег. Загородные пейзажи подчеркивали настроение, которое человек чувствует во время бега.

«Знаю, что большинство из вас, к сожалению, не бегает. Советую попробовать. Вдруг понравится. Вот я, например, обожаю бег, особенно в удобной и красивой форме. Тем более, если экип настолько технологичен, что охлаждает даже в такую безумную жару», - отметил Яма.

Стоит отметить, что кроме танцев хореограф активно занимается спортом, как и его жена Лилия. Это помогает супружеской паре выглядеть впечатляюще. Например, Влад Яма в свои 39 лет выглядит на 30 лет и не собирается сдавать позиции.

Напомним, что Влад Яма заинтересовал фотографиями с отдыха: «Завтра будет страшный…».

Как сообщала Politeka, Влад Яма показал своих старых родителей, удивив откровением: "Дал установку...".

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