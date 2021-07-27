Украинский хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма удивил необычным занятием среди зеленых полей
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм хореограф опубликовал ролик, на котором показал еще одну свою страсть. Артист снимался в ролике с тренером, который контролировал его бег. Загородные пейзажи подчеркивали настроение, которое человек чувствует во время бега.
«Знаю, что большинство из вас, к сожалению, не бегает. Советую попробовать. Вдруг понравится. Вот я, например, обожаю бег, особенно в удобной и красивой форме. Тем более, если экип настолько технологичен, что охлаждает даже в такую безумную жару», - отметил Яма.
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Стоит отметить, что кроме танцев хореограф активно занимается спортом, как и его жена Лилия. Это помогает супружеской паре выглядеть впечатляюще. Например, Влад Яма в свои 39 лет выглядит на 30 лет и не собирается сдавать позиции.
Напомним, что Влад Яма заинтересовал фотографиями с отдыха: «Завтра будет страшный…».
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