Український танцюрист і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма налякав кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, серією відеозаписів хореограф поділився на своїй сторінці в Instagram.

Зараз танцюрист разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном відправився у відпустку. Один із днів сімейство вирішило провести на дикому пляжі острова Крит, але події по дорозі до нього вони не очікували.



"Страшне відео. Гортайте карусель", - повідомив хореограф під постом.



Як виявилося, від кадрів дійсно перехоплювало дух.

Щоб дістатися на місцево хореографу з сім'єю довелося їхати" серпантином", прямо по краю гір.

"Тут хотілося думати, що це страшний сон і що він закінчиться. Асфальт просто нависав над прірвою", - написав хореограф під відео.

Небезпечну поїздку на камеру знімала Ліліана і коментувала те, що відбувається.

"Істеричний сміх... Боже, страшно", - поділилася емоціями від поїздки дружина судді шоу»Танці з зірками".

Через пів години екстриму сім'ї все-таки вдалося знайти шлях, щоб вибратися.

Судячи з усього, потрапити на дикий пляж Владу ямі з сім'єю не вийшло.



Нагадаємо, Яма з "Танців з зірками" здивував нелюдською зовнішністю, відео:" Влад, ви що?"

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" викликав фурор новим талантом:»Йог у повітрі"

Також Politeka писала, що Влад Яма засвітився в одних плавках, вразивши розмірами біцепсів: "Гора на горі"