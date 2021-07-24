Український танцюрист і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма налякав кадрами з відпочинку
Як передає Politeka.net, серією відеозаписів хореограф поділився на своїй сторінці в Instagram.
Зараз танцюрист разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном відправився у відпустку. Один із днів сімейство вирішило провести на дикому пляжі острова Крит, але події по дорозі до нього вони не очікували.
"Страшне відео. Гортайте карусель", - повідомив хореограф під постом.
Як виявилося, від кадрів дійсно перехоплювало дух.
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Щоб дістатися на місцево хореографу з сім'єю довелося їхати" серпантином", прямо по краю гір.
"Тут хотілося думати, що це страшний сон і що він закінчиться. Асфальт просто нависав над прірвою", - написав хореограф під відео.
Небезпечну поїздку на камеру знімала Ліліана і коментувала те, що відбувається.
"Істеричний сміх... Боже, страшно", - поділилася емоціями від поїздки дружина судді шоу»Танці з зірками".
Через пів години екстриму сім'ї все-таки вдалося знайти шлях, щоб вибратися.
Судячи з усього, потрапити на дикий пляж Владу ямі з сім'єю не вийшло.
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