Знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма показав своїх батьків
Артист народився в простій запорізькій родині педагогів, пише Politeka.net. У дитинстві з батьками він випадково потрапив на конкурс бальних танців, де побачив справжніх професіоналів і загорівся бажанням стати таким же.
Батьки підтримали маленького Влада і віддали його в колектив «Крок». Далі артист продовжив будувати кар'єру в цьому напрямку, а зараз він не тільки танцюрист і хореограф, а й справжня зірка ТБ.
У новому пості хореограф показав своїх батьків, які завжди його підтримували.
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"Заїхав до рідненьких по дорозі на роботу. Ну як по дорозі, + 400км - дрібниця, значить по дорозі😍
Дав установку не хворіти. Скоро ж на море!..
Мам, тат, люблю!..😘", - написав Яма.
За дві години пост зібрав понад 9000 лайків і багато коментарів.
"За любов до батьків Вам окремий респект👍 👍 👍", " Владе, поважаю вас, так сильно любити батьків може тільки правильно вихований син🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "молодець так тримати вони найважливіші у нас на світі❤️❤️❤️", "Ваш син копія вашого тата", " як зворушливо😢❤️", " зробив батьків щасливими. молодець 👏", " як це мило!!! 🤩 😘 🤗Ось так виглядає щастя !❤️💞❤️ 👏👏👏👏👏".
Нагадаємо, дружина ями з "Танців з зірками" показала ідеальну фігуру крихітному бікіні
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