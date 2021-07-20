Знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма повеселив шанувальників кадрами з відпочинку

Зараз танцюрист разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном відправився у відпустку. Однак не забуває артист і про свою сторінку в Instagram, пише Politeka.net.

У новому пості Влад Яма показав фото, на яких зображений, сидячи на гірській дорозі.

"Завтра буде страшний пост про наші гірські пригоди, а поки - просто Яма на дорозі», - написав він.

"Ну і дороги, яма на ямі«,» Краща Яма на українських дорогах і не тільки українських«,» краще Яма, ніж вибоїна«,» нехай на дорогах будуть тільки такі ями«,» неймовірно красиво«,» види зашкалюють" - пишуть в коментарях.

Деяким коментаторам Влад Яма навіть відповів. Зокрема не зміг пройти повз таку репліку: " Трішки притомився, сів відпочити ".

"Трохи не в**авсь від страху", - відповів хореограф.

Нагадаємо, Яма з "Танців з зірками" здивував нелюдською зовнішністю, відео: "Влад, ви що?"

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками «викликав фурор новим талантом: "Йог у повітрі"

Також Politeka писала, що Влад Яма засвітився в одних плавках, вразивши розмірами біцепсів: "Гора на горі"