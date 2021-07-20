Знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма повеселив шанувальників кадрами з відпочинку
Зараз танцюрист разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном відправився у відпустку. Однак не забуває артист і про свою сторінку в Instagram, пише Politeka.net.
У новому пості Влад Яма показав фото, на яких зображений, сидячи на гірській дорозі.
"Завтра буде страшний пост про наші гірські пригоди, а поки - просто Яма на дорозі», - написав він.
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"Ну і дороги, яма на ямі«,» Краща Яма на українських дорогах і не тільки українських«,» краще Яма, ніж вибоїна«,» нехай на дорогах будуть тільки такі ями«,» неймовірно красиво«,» види зашкалюють" - пишуть в коментарях.
Деяким коментаторам Влад Яма навіть відповів. Зокрема не зміг пройти повз таку репліку: " Трішки притомився, сів відпочити ".
"Трохи не в**авсь від страху", - відповів хореограф.
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