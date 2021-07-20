Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма повеселил поклонников кадрами с отдыха
Сейчас танцор вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отправился в отпуск. Однако не забывает артист и о своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
В новом посте Влад Яма показал фото, на которых запечатлен, сидя на горной дороге.
«Завтра будет страшный пост о наших горных приключениях, а пока - просто Яма на дороге», - написал он.
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«Ну и дороги, Яма на яме», «Лучшая Яма на украинских дорогах и не только украинских», «Лучше Яма, чем выбоина», «Пусть на дорогах будут только такие ЯМЫ», «Невероятно красиво», «Виды зашкаливают» - пишут в комментариях.
Некоторым комментаторам Влад Яма даже ответил. В частности не смог пройти мимо такой реплики: «Трішки притомився, сів відпочити».
«Трохи не в**авсь від страху», - ответил хореограф.
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