Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвастался веселой пирушкой и тем, какая у него жена замечательная хозяюшка

Так, 39-летний танцор и его красавица-жена Лилиана позвали в гости друзей, причем некоторые приехали даже из-за границы. Парочка сделала соответствующие посты у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Шумная компания на фото позировала на большой лестнице, еле поместившись в кадре.

"Вечериночка 🔥🔥🔥 Собрались друзья из Майами, Дубая и даже Вышгорода. Такого движения наш дом ещё не видел) На кухне колодовала the one and only @liliya_yama 😍😋 Вкусниссимо!) Нужно повторить!)", - сообщил Влад у себя в микроблоге.

Его супруга также осталась довольна. А особенно тем, что смогла угодить каждому из гостей.

"Вчера немного дали жару на районе.🔥💃🏻🕺💃🏻Семеро счастливых детей на лужайке и одиннадцать сытых и довольных взрослых.🙈💪🏼💯✅Справилась.🤣 Обожаю готовить 🍔🍰С любовью, устаю, конечно, но ощущаю невероятный позитивный заряд.🔌🔋", - отметила Лилиана.

Пользователи тут же кинулись комментировать:

"Мега хозяйка🥰 никто не остался без внимания 🤩😘"

"Ты лучшая хозяюшка и Влад хозяин 💋❤️❤️❤️ Накормили всех ,напоили 😂 и спать уложили 😂😍😍😍🤗🤗🤗🤗 Было ооооочень душевно и весело 🥰🥰🥰 Обожаю вас 💋"

"Жаль,что такие сутки не длятся 100 часов 😂😅"

