Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвалився веселою гулянкою і тим, яка у нього дружина чудова господиня

Так, 39-річний танцюрист і його красуня-дружина Ліліана покликали в гості друзів, причому деякі приїхали навіть з-за кордону. Парочка зробила відповідні пости у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Галаслива компанія на фото позувала на великих сходах, ледве помістившись в кадрі.

"Вечірочка 🔥 🔥 🔥 зібралися друзі з Майамі, Дубая і навіть Вишгорода. Такого руху наш дім ще не бачив) на кухні колодувала the one and only @liliya_yama 😍 😋 смачніссімо!) Потрібно повторити!)", - повідомив Влад у себе в мікроблозі.

Його дружина також залишилася задоволена. А особливо тим, що змогла догодити кожному з гостей.

"Вчора трохи дали жару на районі.🔥 💃 🕺 💃 Семеро щасливих дітей на галявині і одинадцять ситих і задоволених дорослих.🙈💪🏼💯✅Справилася.🤣 Обожнюю готувати 🍔 🍰З любов'ю, втомлююся, звичайно, але відчуваю неймовірний позитивний заряд.🔌 🔋", - зазначила Ліліана.

Користувачі тут же кинулися коментувати:

"Мега господиня🥰 ніхто не залишився без уваги 🤩 😘"

"Ти найкраща господиня і Влад господар 💋 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ нагодували всіх, напоїли 😂 і спати поклали 😂 😍 😍 😍 🤗 🤗 🤗 🤗 було дуууже душевно і весело 🥰 🥰 🥰 обожнюю вас 💋"

"Шкода, що така доба не триває 100 годин 😂 😅"

Раніше Politeka писала, що дружина Влада Ями розповіла, який він насправді: "чому закохалася..."

Нагадаємо, що Яма з "Танців з зірками" розбурхав незвичайними фото з красунею-дружиною в лісі

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма показав своїх літніх батьків і здивував одкровенням: "дав установку..."