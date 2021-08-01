Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвалився веселою гулянкою і тим, яка у нього дружина чудова господиня
Так, 39-річний танцюрист і його красуня-дружина Ліліана покликали в гості друзів, причому деякі приїхали навіть з-за кордону. Парочка зробила відповідні пости у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Галаслива компанія на фото позувала на великих сходах, ледве помістившись в кадрі.
"Вечірочка 🔥 🔥 🔥 зібралися друзі з Майамі, Дубая і навіть Вишгорода. Такого руху наш дім ще не бачив) на кухні колодувала the one and only @liliya_yama 😍 😋 смачніссімо!) Потрібно повторити!)", - повідомив Влад у себе в мікроблозі.
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Його дружина також залишилася задоволена. А особливо тим, що змогла догодити кожному з гостей.
"Вчора трохи дали жару на районі.🔥 💃 🕺 💃 Семеро щасливих дітей на галявині і одинадцять ситих і задоволених дорослих.🙈💪🏼💯✅Справилася.🤣 Обожнюю готувати 🍔 🍰З любов'ю, втомлююся, звичайно, але відчуваю неймовірний позитивний заряд.🔌 🔋", - зазначила Ліліана.
Користувачі тут же кинулися коментувати:
"Мега господиня🥰 ніхто не залишився без уваги 🤩 😘"
"Ти найкраща господиня і Влад господар 💋 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ нагодували всіх, напоїли 😂 і спати поклали 😂 😍 😍 😍 🤗 🤗 🤗 🤗 було дуууже душевно і весело 🥰 🥰 🥰 обожнюю вас 💋"
"Шкода, що така доба не триває 100 годин 😂 😅"
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