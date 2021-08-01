Жена известного хорегорафа Влада Ямы Лилиана рассказала о трудном периоде в отношениях

Как передает Politeka.net, Влад Яма известен как судья популярного украинского шоу "Танці з зірками", и также как известный танцор и хореограф. Хореограф в новогоднюю ночь 2014 года сделал предложение Лилиане, с которой был знаком с 2007-го года. Сейчас у них счастливый брак и есть сын - Леон.

На этот раз Лилиана поделилась новыми фотографиями в Историях в Инстаграме. Там девушка откровенно отвечала на личные вопросы. Поклонники девушки спросили у неё про сложный период в отношениях с Владом Ямой.

Напомним, что ранее Лилиана рассказала о том, какие больше всего мужчины ей нравятся и кого она ждала всю жизнь.

"Про популярного мужчину не мечтала. Пока была маленькая, перед сном фантазировала про своё будущее. А про Мужа всегда загадывала, чтобы он меня любил, уважал и ценил. Такие самые важные критерии для себя выделяла.", откровенно ответила девушка поклонникам.

Девушка ответила: "Были разные периоды в наших отношениях. Но всё в нашей жизни не зря. Разные ситуации даны нам, чтобы понять насколько мы нужны друг другу. Я считаю, что бороться не стоит. Просто делать выводы и идти дальше".

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