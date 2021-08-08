Супруга отечественного хореографа Влада Ямы, судьи "Танців з зірками", блогерша Лилия рассказала, почему не водит сына в детский сад

Жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилия является активным пользователем сети, поэтому активно выкладывает в Инстаграм различные кадры из жизни и любит отвечать на комментарии и вопросы поклонников.

В этот раз Лилия рассказала, отвечая на серию вопросов фанатов, почемк она с супругом решила не водить ребенка в детский сад.

«У нас была попытка пойти в садик несколько месяцев назад. Но ни мне, ни Лео не понравилось там, ничего хорошего я пока не увидела. Будем искать. И в планах с сентября попробовать еще раз, только в другом месте.

Также недавно Лилия поделилась трогательными кадрами с младенцем на руках, чем умилила фанатов. Как оказалось, на руках у Лилии новорожденный ребенок телеведущего Анатолия Анатолича и его супруги. Похоже, семейство Влада Ямы пришло навестить молодых родителей.

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